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Общество

Амнистия в деле: суд выпустил мошенника, забравшего деньги у матери особенного ребенка

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:29 Фото: freepik
В Казахстане 2 июля 2026 года стартовала амнистия в связи с принятием новой Конституции. Суды начали делиться практикой применения ее актов к преступникам, сообщает Zakon.kz.

Один из таких случаев зарегистрирован в Жамбылской области, где Жуалынский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту мошенничества и прекратил производство.

"В октябре 2025 года подсудимый, зная об инвалидности сына потерпевшей, предложил оформить на его имя безвозвратный кредит на 5 млн тенге, предназначенный специально для лиц с инвалидностью. Потерпевшая, не осознавая намерения подсудимого, согласилась и передала подсудимому 50 тыс., а потом еще 101 тыс. тенге. Указанную сумму подсудимый потратил на собственные нужды, тем самым причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 151 тыс. тенге", – рассказали в суде 14 июля.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, также он возместил ущерб. Прокурор не возражал против применения амнистии.

"Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что закон предусматривает возможность прекращения производства по делу, так как преступные действия подсудимого относятся к преступлениям небольшой тяжести. Постановлением суда производство по уголовному делу прекращено в связи с применением Закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан", – сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

1 июля 2026 года глава государства подписал Закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан". По данным Министерства внутренних дел, амнистированы будут лица, совершившие уголовные и административные правонарушения, не представляющие опасности для общества, не связанные с причинением вреда жизни людей, общественной безопасности. Закон также предусматривает сокращение сроков неотбытой части наказания с учетом тяжести совершенного деяния, возмещения причиненного вреда и их поведения в условиях заключения. Возможность начать новую жизнь, по предварительным оценкам, получат более 16,5 тыс. человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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