Суд вынес приговор по громкому делу об убийстве семьи в Атырауской области

Сегодня, 14 июля 2026 года, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области огласил приговор Султану Сарсемалиеву, обвиняемому в убийстве четырех членов семьи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве четырех человек при отягчающих обстоятельствах, а также в совершении ряда имущественных преступлений. Помимо убийства двух и более лиц, ему были предъявлены обвинения в краже, мошенничестве, скотокрадстве и незаконном сокрытии документов.

По каждому из эпизодов суд назначил отдельное наказание, по совокупности уголовных правонарушений окончательно Султан Сарсемалиев приговорен к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Срок наказания будет исчисляться со дня вступления приговора в законную силу. При этом в него зачтено время содержания под стражей с 8 марта 2026 года.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Постановлено взыскать с осужденного 776 311 тенге материального ущерба в пользу Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области. Потерпевшей Адеми Шилмагамбетовой присуждена компенсация морального вреда в размере 40 миллионов тенге.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 117 960 тенге в Фонд компенсации потерпевшим, 9 926 тенге государственной пошлины и 2 512 128 тенге процессуальных издержек.

Эта трагедия произошла в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области. Жертвами преступления стали четверо родственников бывшей супруги подсудимого. Уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, рассматривалось в суде несколько месяцев.