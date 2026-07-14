#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
477.11
545.58
6.2
Общество

В Казахстане начали закрывать дела по амнистии: как это работает на реальном примере

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:29 Фото: freepik
В Казахстане 2 июля 2026 года стартовала амнистия в связи с принятием новой Конституции. Суды начали делиться практикой применения ее актов к преступникам, сообщает Zakon.kz.

Один из таких случаев зарегистрирован в Жамбылской области, где Жуалынский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту мошенничества и прекратил производство.

"В октябре 2025 года подсудимый, зная об инвалидности сына потерпевшей, предложил оформить на его имя безвозвратный кредит на 5 млн тенге, предназначенный специально для лиц с инвалидностью. Потерпевшая, не осознавая намерения подсудимого, согласилась и передала подсудимому 50 тыс., а потом еще 101 тыс. тенге. Указанную сумму подсудимый потратил на собственные нужды, тем самым причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 151 тыс. тенге", – рассказали в суде 14 июля.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, также он возместил ущерб. Прокурор не возражал против применения амнистии.

"Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что закон предусматривает возможность прекращения производства по делу, так как преступные действия подсудимого относятся к преступлениям небольшой тяжести. Постановлением суда производство по уголовному делу прекращено в связи с применением Закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан", – сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

1 июля 2026 года глава государства подписал Закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан". По данным Министерства внутренних дел, амнистированы будут лица, совершившие уголовные и административные правонарушения, не представляющие опасности для общества, не связанные с причинением вреда жизни людей, общественной безопасности. Закон также предусматривает сокращение сроков неотбытой части наказания с учетом тяжести совершенного деяния, возмещения причиненного вреда и их поведения в условиях заключения. Возможность начать новую жизнь, по предварительным оценкам, получат более 16,5 тыс. человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы
14:22, 02 июля 2026
От уплаты каких штрафов освободят казахстанцев по амнистии: нарушения в сфере налогообложения
Мажилис Парламента РК
09:56, 03 июня 2026
Коррупционеры, насильники и пьяные водители не подпадут под амнистию в Казахстане
наручники и ключи от них
10:37, 03 июня 2026
Предупреждение аналогичных правонарушений в будущем – депутат назвал плюсы амнистии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Линда Носкова
15:39, Сегодня
"Я собирал металлолом": отец Носковой рассказал о трудном детстве чемпионки Уимблдона
&quot;Ты вдохновил миллионы&quot;: Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
15:23, Сегодня
"Ты вдохновил миллионы": Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
Паоло Коста
15:06, Сегодня
Топовый нокаутёр Коста отказался от боя с Анкалаевым
Стало известно, как скалолазы Казахстана выступили на этапе Кубка мира во Франции
14:52, Сегодня
Стало известно, как скалолазы Казахстана выступили на этапе Кубка мира во Франции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: