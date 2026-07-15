Маленький казахстанец провалился в канализационный люк и полиция завела дело

В поселке возле города Лисаковск Костанайской области трехлетний ребенок едва не утонул упав в коллектор. Возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Astana TV", мальчик вышел из дома в магазин с 10-летним братом и по дороге провалился в канализационный люк. До прибытия скорой помощи из колодца его достали очевидцы, а потом обследовали в Лисаковской городской больнице.

"К счастью, обошлось без травм и ушибов", – говорится в сюжете.

В акимате поселка Октябрьский пояснили, что сразу после происшествия пластиковую крышку этого колодца заменили на чугунную, установив крепежи и болты. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело и проводят проверку. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Аманжол Байзаков.

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