Наглые крысы кидаются на жителей Темиртау

Жители Темиртау жалуются на нашествие крыс от габаритного мусора во дворе по улице Абая, 48/1, сообщает Zakon.kz.

По информации "Astana TV", крысы уже чувствуют себя хозяевами двора. Одна даже стремительно бросилась на женщину, едва не сбив ее с ног.

"И это уже не единичный случай. Грызуны свободно бегают днем, роют норы под бетонным основанием контейнерной площадки и все чаще появляются возле подъездов и под балконами", – говорят темиртаусцы.

Со слов горожан, крысы уверенно перемещаются из одного микрорайона в другой. Их возможное появление в квартирах приводит темиртаусцев в ужас. Жалобы в акимат, участковому и депутату на габаритный мусор во дворе не приносят желаемых результатов.

В городском отделе ЖКХ признали, что проблема с крупногабаритным мусором действительно существует. Однако там объяснили, что его вывоз в действующий тариф не входит. Между тем специалисты обрабатывают площадки средствами от грызунов.

В акимате города рассказали, что подали заявку на получение средств для вывоза крупногабаритного мусора. Финансирование запросили у области и ждут одобрения. Пока же, по данным ЖКХ, с апреля крупный мусор убирают за счет спонсоров.

Тем временем крысы продолжают осваивать контейнерные площадки, подземные норы и дворы. Горожане беспокоятся за свое здоровье от такого соседства с мусором и нашествием грызунов.

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