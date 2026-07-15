Скрытые полицейские патрули на дорогах Алматы продолжают делать неприятные "сюрпризы" водителям

В Алматы скрытые полицейские патрули продолжают показывать эффективность – задержаны очередные нарушители Правил дорожного движения (ПДД), которые не подозревали, что за ними уже следят, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, ничем не выделяющийся в потоке авто патруль обратил внимание на BMW и Hyundai, водители которых грубо нарушили ПДД.

"После фиксации нарушений автомобили были остановлены. В отношении водителей составлены административные материалы, а сами машины водворены на специализированную штрафную стоянку", – сообщили в ДП.

В полиции напомнили, что скрытые патрули несут службу без специальных опознавательных знаков, поэтому вычислить полицейский автомобиль в общем потоке практически невозможно. Именно такой формат позволяет выявлять тех, кто, рассчитывая остаться незамеченным, сознательно игнорирует правила дорожного движения.

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