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Общество

Скрытые полицейские патрули на дорогах Алматы продолжают делать неприятные "сюрпризы" водителям

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 09:17 Фото: Zakon.kz
В Алматы скрытые полицейские патрули продолжают показывать эффективность – задержаны очередные нарушители Правил дорожного движения (ПДД), которые не подозревали, что за ними уже следят, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, ничем не выделяющийся в потоке авто патруль обратил внимание на BMW и Hyundai, водители которых грубо нарушили ПДД.

"После фиксации нарушений автомобили были остановлены. В отношении водителей составлены административные материалы, а сами машины водворены на специализированную штрафную стоянку", – сообщили в ДП.

В полиции напомнили, что скрытые патрули несут службу без специальных опознавательных знаков, поэтому вычислить полицейский автомобиль в общем потоке практически невозможно. Именно такой формат позволяет выявлять тех, кто, рассчитывая остаться незамеченным, сознательно игнорирует правила дорожного движения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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