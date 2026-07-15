Как изменится трасса "Алматы – Каскелен" и когда завершат ее масштабную модернизацию

В Министерстве транспорта (МТ) Казахстана сегодня, 15 июля 2026 года, рассказали, как изменится трасса "Алматы – Каскелен" после расширения до восьми полос, а также назвали сроки завершения ее масштабной модернизации, сообщает Zakon.kz.

На совещании по вопросу исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, которое провел премьер-министр Олжас Бектенов, министр транспорта Нурлан Сауранбаев представил проект по расширению проезжей части участка автодороги от Алматы до Каскелена протяженностью 8 км до 8 полос.

Финансирование предоставляется через Банк развития Казахстана. Планируется строительство двух развязок и 9 надземных пешеходных переходов. В результате пропускная способность на этом участке увеличится в два раза. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию планируются до декабря 2027 года.

Вместе с тем некоторые подробности по масштабной модернизации трассы "Алматы – Каскелен" раскрыл председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин:

"По поручению главы государства мы со следующей недели приступаем к модернизации участка дороги в Алматинской области – это участок Алматы – Каскелен. Протяженность проекта составляет 8 км. Проектом предусмотрено 8 разворотных подков и 9 наземных пешеходных переходов, в том числе уширение дороги до восьми полос. По итогам модернизации данного проекта мы обеспечим беспрепятственную пропускную способность на данном участке. Кроме этого, безостановочную, учитывая строительство транспортных развязок на данном отрезке".

Также спикер добавил, что сроки завершения планируются до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на жалобы жителей Алматы и близлежащих населенных пунктов относительно высокой загруженности трассы "Алматы – Каскелен". В связи с этим президент поручил незамедлительно приступить к реализации проекта расширения дороги. Премьер-министр Олжас Бектенов на совещании 14 июля 2026 года заявил, что до конца недели подрядчику необходимо мобилизовать технику и персонал, а в понедельник, 20 июля, начать строительные работы.