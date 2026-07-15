Воздух в Алматы и Шымкенте раскалится до опасных +48°С, а Астану ждут дожди – прогноз погоды на 16-18 июля

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В ближайшие дни в Алматы и Шымкенте будет без осадков и ожидается опасная жара, которая достигнет отметки в +48°С. Больше с погодой повезло Астане, где прогнозируются дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на 16-18 июля 2026 года, который Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 16 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С. 18 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С. Материал по теме +38,6°C: Астана пережила самый жаркий день за 34 года Прогноз погоды по Алматы 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +36+38°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +36+38°С. 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем очень сильная жара +38+40°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем очень сильная жара +38+40°С. 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С. Прогноз погоды по Шымкенту 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +41+43°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +41+43°С. 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +44+46°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +44+46°С. 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем сильная жара +46+48°С. Материал по теме Казахстан накрыла жара: как жители спасаются от зноя и что советуют врачи Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Казахстан ждет резкая смена погоды: от мощных ливней с грозами, градом и спадом температуры до очень сильной 46-градусной жары. Подробнее о погоде на 16, 17 и 18 июля 2026 года – по ссылке.

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