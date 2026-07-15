Штраф за "непристегнутый пакет" в Алматы: разоблачение от полиции

В социальных сетях появилась информация о том, что в Алматы водителю пришло предписание о штрафе за якобы непристегнутый пакет. В Департаменте полиции (ДП) города прокомментировали информацию, сообщает Zakon.kz.

Пост появился в Threads.

"Хотите прикол? С утра прилетел штраф. На пассажирском сиденье были вещи. Не пристегнутые ремнем безопасности… пришел штраф за непристегнутый ремень", – говорилось в публикации.

Однако в полиции Алматы опровергли заявление.

"Проведенной проверкой установлено, что опубликованный фотокадр был вырван из общего массива материалов автоматической системы фиксации нарушений. Изображенный на переднем пассажирском сиденье пакет не являлся объектом фиксации и не имеет никакого отношения к вынесенному постановлению. Видеозапись, сформированная автоматизированной системой, подтверждает, что во время движения транспортного средства водитель управлял автомобилем, не будучи пристегнутым ремнем безопасности. Именно это нарушение Правил дорожного движения стало основанием для привлечения его к административной ответственности", – пояснили в ДП.

Там подчеркивают, что решения по материалам автоматической фиксации принимаются исключительно на основании полного комплекса доказательств, включая видеозаписи и другие материалы фиксации.

"Отдельный фотокадр без соответствующего контекста не отражает фактических обстоятельств и может привести к неверным выводам. Полиция Алматы призывает граждан и представителей средств массовой информации ответственно относиться к распространению информации, проверять ее достоверность и пользоваться сведениями из официальных источников. Распространение недостоверной информации способно ввести общественность в заблуждение и в зависимости от характера деяния и наступивших последствий может повлечь административную либо уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан", – обратились в полиции.

При этом там отметили, что каждый гражданин, не согласный с вынесенным постановлением по делу об административном правонарушении, имеет право обжаловать его в установленном законом порядке путем обращения в уполномоченный орган либо в суд.

Другой алматинец ранее рассказал, что ему прислали предписание о штрафе за пользование телефоном за рулем, хотя он просто чесал ухо.