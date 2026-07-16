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Общество

Друг семьи ответил в суде за насилие, сталкинг и убийство 14-летней девочки под Астаной

приговор по делу об убийстве подростка под Астаной, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 06:31 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области вынесли приговор по зверскому убийству 14-летней девочки. Изверг, расправившийся с подростком, оказался другом семьи, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия произошла в ноябре 2025 года в ауле Ынтымак близ Астаны. В тот день 14-летняя Валерия пошла к подруге. Около 20:00 написала матери, что скоро вернется, но этого так и не произошло. Вскоре женщина узнала, что ее дочь убили. Окровавленная девочка забежала в местный магазин и умерла прямо на пороге. В расправе стали подозревать 34-летнего друга семьи. Мужчина бросился в бега, его задержали прямо в степи возле соседнего села.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимого признали виновным сразу по нескольким статьям, среди которых "Изнасилование", "Сталкинг" и "Убийство". Приговор – пожизненное лишение свободы.

Валерия была единственным ребенком у матери, которая воспитывала ее одна. Девочка занималась актерским мастерством, любила животных и мечтала стать ветеринаром, рассказала нам ее мать.

"Я что уже могу сказать тут? Нет дочи моей любимой, и я не верну ее, а убийца сможет жить. Я благодарна следователю Сулейменовой Сауле Маратовне, она провела расследование и доказала вину убийцы моей Валерии. Также благодарна суду за справедливое решение и прокуратуре". Мать погибшей Валентина Цындря

Ранее пресс-служба Департамента полиции (ДП) Акмолинской области 17 ноября 2025 года опубликовала видео задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении – убийстве 14-летней девочки из села Ынтымак.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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