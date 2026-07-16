Трагическая статистика лета: в Казахстане утонули 69 детей

Министерство внутренних дел Казахстана призвало родителей внимательнее следить за детьми во время отдыха возле водоемов. По данным ведомства, с начала купального сезона в стране зарегистрирована гибель 69 детей, сообщает Zakon.kz.

В МВД отметили, что большинство трагических случаев происходят во время купания в не предназначенных для этого местах. Стихийные пляжи часто не проходят проверку, а отсутствие обследования дна, сильное течение и подводные опасности могут привести к несчастным случаям.

Еще одной причиной гибели детей специалисты называют недостаточный контроль со стороны взрослых. В ведомстве подчеркнули, что во время отдыха у воды некоторые родители оставляют детей без присмотра, в том числе из-за употребления алкоголя.

МВД также напомнило об административной ответственности за купание в запрещенных местах. С начала года к ответственности за такие нарушения привлекли более 2700 человек.

В ведомстве призвали соблюдать основные правила безопасности:

избегать купания в не оборудованных для этого местах;

следить за детьми во время отдыха вблизи водоемов и не оставлять их без внимания;

объяснить детям, что купание в незнакомых местах может таить такие опасности, как сильное течение, наличие камней или мусора, подводные водовороты и т.д.;

не купаться в холодной воде в сильную жару, так как резкий перепад температур может привести к спазму сосудов и судорогам.

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