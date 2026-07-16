До +42 градусов накалится воздух в Алматы: город хотят "залить" водой

Власти Алматы принимают меры, чтобы хоть как-то снизить последствия установившейся аномальной жары, сообщает Zakon.kz.

В городе решили организовать полив улиц и аэрацию воздуха.

Согласно сообщению акимата, по данным РГП "Казгидромет", с 16 по 20 июля в Алматы ожидается аномально жаркая погода.

"Температура воздуха местами достигнет +42 градусов, впервые в этом сезоне превысив отметку +40 градусов и значительно превысив климатическую норму. В связи с прогнозируемым повышением температуры принято решение усилить меры по содержанию улично-дорожной сети и организации дополнительного охлаждения городских территорий", – сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

В этот период на магистральных улицах и участках с интенсивным пешеходным движением будет организована работа 16 колонн специальной техники, выполняющей полив дорог с распылением воды в воздух (аэрацию). Работы будут проводить в наиболее жаркие часы суток и охватят более 128 улиц города.

Одновременно для мойки дорог, тротуаров, остановочных павильонов и других объектов городской инфраструктуры уже задействовано более 500 единиц специализированной техники.

"Проведение аэрации и полива позволит снизить температуру воздуха вблизи дорожного покрытия, усилить пылеподавление, уменьшить нагрев асфальта и тем самым снизить температурную нагрузку на дорожное покрытие в период экстремальной жары", – отметили в управлении.

Как проходит полив дорог и аэрация в городе, редакция показывала здесь.

Согласно прогнозу погоды, температура воздуха в Алматы прогреется до +40+42°С 18 июля.