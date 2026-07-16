Спецоперация в крупнейшем городе на западе Казахстана: задержана группа, состоявшая из маргиналов

В Актобе пресечена деятельность группы, подозреваемой в вымогательствах и грабежах. Подробности спецоперации, проведенной в крупнейшем городе на западе Казахстана, раскрыли в Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, из релиза следует:

"Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Актюбинской области при силовой поддержке бойцов специального подразделения пресекли деятельность группы, состоявшей из лиц маргинальной среды, подозреваемых в совершении вымогательств и грабежей в отношении жителей Актобе".

По данным следствия, 17 июня злоумышленники, применяя физическое насилие под предлогом взыскания несуществующего денежного долга, вынудили потерпевшего оформить кредит и снять денежные средства с депозитного счета. Подозреваемые незаконно получили 700 тыс. тенге, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали семерых подозреваемых. Все они доставлены в органы внутренних дел. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Вымогательство". Осуществляется комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы". Пресс-служба ДП Актюбинской области

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений на территории Актюбинской области.

"Любые проявления организованной преступности, вымогательства, насилия и иных тяжких преступлений будут жестко пресекаться, а виновные понесут ответственность в соответствии с законодательством РК", – предупредили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

7 июля 2026 года стало известно, что в Павлодарской области была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории региона. По данным полиции, они держали в страхе студентов и работников предприятий.