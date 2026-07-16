Спецоперация в крупнейшем городе на западе Казахстана: задержана группа, состоявшая из маргиналов
Так, из релиза следует:
"Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Актюбинской области при силовой поддержке бойцов специального подразделения пресекли деятельность группы, состоявшей из лиц маргинальной среды, подозреваемых в совершении вымогательств и грабежей в отношении жителей Актобе".
По данным следствия, 17 июня злоумышленники, применяя физическое насилие под предлогом взыскания несуществующего денежного долга, вынудили потерпевшего оформить кредит и снять денежные средства с депозитного счета. Подозреваемые незаконно получили 700 тыс. тенге, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали семерых подозреваемых. Все они доставлены в органы внутренних дел. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Вымогательство". Осуществляется комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы".Пресс-служба ДП Актюбинской области
В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений на территории Актюбинской области.
"Любые проявления организованной преступности, вымогательства, насилия и иных тяжких преступлений будут жестко пресекаться, а виновные понесут ответственность в соответствии с законодательством РК", – предупредили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
7 июля 2026 года стало известно, что в Павлодарской области была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории региона. По данным полиции, они держали в страхе студентов и работников предприятий.