Тайна перекати-поля: какое растение катается по степям Казахстана

Специалисты Коргалжынского государственного природного заповедника опубликовали занимательную публикацию, объяснив, что такое перекати-поле и какое растение его образует, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудники обозначили, что качим метельчатый (Gypsophila paniculata) – многолетнее травянистое растение семейства гвоздичные – в Казахстане встречается в песчаных степях, по берегам рек и на засоленных открытых участках

Предпочитает известковые и щелочные почвы, поэтому считается индикаторным видом, свидетельствующим о высоком содержании кальция в грунте.

Уже после созревания семян высохшее растение отделяется от корня, приобретает шаровидную форму и перекатывается по степи под действием ветра, распространяя семена:

"Благодаря этой особенности качим известен как одно из растений, образующих "перекати-поле".

Стоит отметить, что корни растения содержат до 30% сапонинов. Они применяются в медицине и ветеринарии, а также используются как природное моющее средство при обработке шерсти и в производстве мыла и шампуней.

Кроме ботанического значения, термин "перекати-поле" часто используется в переносном смысле – так называют бродяг, людей без постоянного места жительства или тех, кто не имеет привязанностей, легко меняет место работы и окружение.

Немного ранее в Коргалжынском парке рассказывали о необычном обитателе степей – пестрой майке (Meloe variegatus). Несмотря на безобидный внешний вид, этот жук способен защищаться с помощью сильнодействующего природного токсина.