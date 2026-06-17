Степи близ Астаны превратились в серебряное море: что происходит

На территории Коргалжынского заповедника начался период массового колошения ковыля – одного из характерных растений степной зоны, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники природного парка отмечают, что это одно из наиболее живописных сезонных явлений, преображающее облик степных ландшафтов.

В это время бескрайние просторы степи покрываются серебристым ковром. Под воздействием ветра ковыль плавно колышется, создавая эффект волнующегося моря и придавая степи особую красоту.

Кроме того, ковыльные степи – одна из основных сред обитания сайгаков. Обширные равнинные пространства создают благоприятные условия для свободного передвижения животных, их кормления и сезонных миграций, играя важную роль в сохранении естественной популяции вида.

Коргалжынский государственный природный заповедник – один из двух казахстанских заповедников, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта Сарыарка – Степи и озера Северного Казахстана. Заповедник расположен в 130 км юго-западнее Астаны.

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