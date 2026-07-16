Вода, панамы и мороженое: полицейские Алматы вышли на улицы с необычной миссией
Полицейские южной столицы приходят на помощь к горожанам, которые оказались на улице в самый разгар жары. Известно, что сейчас в мегаполисе стоит сильная жара, как и во многих других регионах.
Самые опасные солнечные лучи в пиковое время его активности приходятся на период с 11:00 до 17:00. Именно в эти жаркие часы нужно избегать длительных прогулок и пить больше жидкости.
Эту важную миссию возложили на себя полицейские. Такими добрыми поступками стражи порядка облегчают горожанам и туриcтам нахождение на солнце.
"Человечность всегда рядом. Прохладная питьевая вода, искреннее внимание и простая человеческая забота стали, пожалуй, самым ценным, чем сегодня можно поделиться", – отметили в департаменте полиции Алматы.
Также сотрудники полиции обратились к жителям и путешественникам:
"Берегите себя, соблюдайте питьевой режим и по возможности избегайте длительного пребывания под палящим солнцем", – порекомендовали они.
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