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Общество

Вода, панамы и мороженое: полицейские Алматы вышли на улицы с необычной миссией

сильная жара помощь, полиции горожанам, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:45 Коллаж: ДП Алматы
Пока Алматы изнывает от сильной жары, сотрудники полиции вышли на улицы не только для охраны общественного порядка. Во время патрулирования они раздают прохладную питьевую воду, головные уборы и холодное лакомство, а также помогают тем, кому тяжело переносить зной, сообщает Zakon.kz.

Полицейские южной столицы приходят на помощь к горожанам, которые оказались на улице в самый разгар жары. Известно, что сейчас в мегаполисе стоит сильная жара, как и во многих других регионах.

Самые опасные солнечные лучи в пиковое время его активности приходятся на период с 11:00 до 17:00. Именно в эти жаркие часы нужно избегать длительных прогулок и пить больше жидкости.

Эту важную миссию возложили на себя полицейские. Такими добрыми поступками стражи порядка облегчают горожанам и туриcтам нахождение на солнце.

"Человечность всегда рядом. Прохладная питьевая вода, искреннее внимание и простая человеческая забота стали, пожалуй, самым ценным, чем сегодня можно поделиться", – отметили в департаменте полиции Алматы.

Также сотрудники полиции обратились к жителям и путешественникам:

"Берегите себя, соблюдайте питьевой режим и по возможности избегайте длительного пребывания под палящим солнцем", – порекомендовали они.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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