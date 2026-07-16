Кокшетау проснулся без автобусов: водители объяснили причину бойкота

Жители Кокшетау ранним утром 16 июля остались без автобусов. Водители отказались выходить на линию из-за низкой зарплаты, которую к тому же не платят вовремя, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, зарплату водителям и кондукторам задержали на неделю.

"Вот считайте, 200 тыс. – это разве оклад? В отпуск я если ухожу, с этих 200 тысяч еще высчитывают, мне отпускные дают – это разве отпускные на 24 рабочих дня? Наши требования – чтоб зарплата была стоящая нашей работе". Водитель Есенгельды Каирбеков

Руководство автопарка объяснило, что акимат затягивает с субсидиями. Именно бюджетные деньги идут на оплату труда и налоги. Собственных доходов предприятия едва хватает на запчасти и дизтопливо. После того как водители и кондукторы отказались выходить на линию, местные чиновники пообещали сегодня же перечислить субсидии, чтобы люди полностью получили зарплату. Вопрос о повышении окладов пока остается нерешенным. Руководство автопарка не скрывает, что разделяет жалобы сотрудников, но все будет зависеть от бюджетных денег. Чиновники обещают до 21 июля изучить, есть ли возможность платить автопарку больше.

"Коллектив, водители, они ну все с характером. Когда обещаешь, в таких случаях надо всегда отвечать за свои слова. 10-го числа я до 17:00 ждал поступления субсидий, всем говорил: "Ждем, ждем, ждем", а в итоге они не поступили. Поэтому этот небольшой взрыв произошел – эмоциональный". Гендиректор автобусного парка Олег Агоев

Ранее стало известно, что выявила масштабная проверка автобусов по всему Казахстану.