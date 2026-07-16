Опасную инфекцию обнаружили у десятков коров в Костанайской области

В Костанайской области на убой отправили 23 коровы, у которых обнаружили бруцеллез. Все заболевшие животные из одной округи, поэтому ветеринары ввели там ограничения, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в Казанбасском сельском округе действует запрет на ввоз и вывоз скота. Также жителям пока нельзя продавать сено, солому, мясную и молочную продукцию. Известно, что из обследованных ветеринарами 323 животных болезнь обнаружили у 23. Их срочно отправили на утилизацию. Среди людей заболевших пока нет. Но с начала года бруцеллезом переболели уже двое. Впрочем, чиновники заявляют, эпизоотическая ситуация под контролем и даже ниже прошлогодних показателей.

"В настоящее время проводится комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на полную ликвидацию очага инфекции и нераспространение заболевания". Ветеринарный врач Аулиекольской районной территориальной инспекции МСХ РК Саян Жансултанов

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец.