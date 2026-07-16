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Общество

Опасную инфекцию обнаружили у десятков коров в Костанайской области

Опасную инфекцию обнаружили у десятков коров в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 22:50 Фото: magnific.com
В Костанайской области на убой отправили 23 коровы, у которых обнаружили бруцеллез. Все заболевшие животные из одной округи, поэтому ветеринары ввели там ограничения, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в Казанбасском сельском округе действует запрет на ввоз и вывоз скота. Также жителям пока нельзя продавать сено, солому, мясную и молочную продукцию. Известно, что из обследованных ветеринарами 323 животных болезнь обнаружили у 23. Их срочно отправили на утилизацию. Среди людей заболевших пока нет. Но с начала года бруцеллезом переболели уже двое. Впрочем, чиновники заявляют, эпизоотическая ситуация под контролем и даже ниже прошлогодних показателей.

"В настоящее время проводится комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на полную ликвидацию очага инфекции и нераспространение заболевания". Ветеринарный врач Аулиекольской районной территориальной инспекции МСХ РК Саян Жансултанов

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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