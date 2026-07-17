Известный фотограф показал дикие уголки Алаколя, куда почти не добираются туристы

Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко поделился впечатлениями от очередной поездки на Алаколь, показав озеро и его окрестности с необычного ракурса, сообщает Zakon.kz.

Сам Доценко подчеркивает, что для него Алаколь – это гораздо больше, чем пляжный курорт:

"Я приезжаю сюда почти каждое лето за новыми фотографиями озера, окружающей природы и богатого животного мира".

По его словам, одно из главных сокровищ этих мест – горы Джунгарского Алатау, которые почти вплотную подходят к южному берегу.

Здесь до сих пор сохранилось множество малоизученных уголков, куда не доходят массовые туристы. Нет ни инфраструктуры, ни оборудованных троп – только дикая природа в ее первозданном виде.

В этот раз Доценко добирался на Алаколь по горной дороге, в объезд Ушарала. Путь немного длиннее, дорога сложнее, зато виды просто потрясающие.

"Алаколь также станет настоящим открытием для любителей птиц – здесь встречается около 300 видов, некоторых из них мне удалось снять во время поездки. Скворец с добычей – очень классный снимок получился". Дмитрий Доценко

Не менее интересны и окрестности озера: живописный каньон реки Ыргайты и озеро Жаланашколь, расположенное почти на границе с Китаем.

"Настолько близко, что у меня даже поймался роуминг соседней страны". Дмитрий Доценко

Ну и, конечно, главное украшение этих мест – сам Алаколь.

"Не зря его название переводится как "пестрое озеро". В зависимости от погоды и освещения вода постоянно меняет оттенки от бирюзового и насыщенно-синего до зелено-голубого. Мне удалось снять озеро на рассвете, закате, с берега и с высоты гор", – подытожил он.

Озеро Алаколь – уникальное горько-соленое лечебное озеро в юго-восточной части Казахстана. Его вода содержит почти всю таблицу Менделеева, способствуя лечению кожных и суставных заболеваний. В летнем сезоне 2026 года на курорте ожидается рекордный наплыв туристов – около 2 миллионов человек.

Чуть ранее мы рассказывали, что российский космонавт Антон Шкаплеров сделал впечатляющий снимок озера из космоса. Кроме того, о том, как подготовили Алаколь к туристическому сезону, можно узнать здесь.