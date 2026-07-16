В Алматы три дня подряд ожидается пекло до +42°С

Раскаленный июль 2026 года продолжает удивлять. Так, жителей Алматы, Шымкента и Астаны ждет самый жаркий период лета без единой капли дождя, сообщает Zakon.kz.

Астана

17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.

18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.

19 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С.

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Алматы

17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

Шымкент

17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем очень сильная жара +45+47°С.

18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем очень сильная жара +46+48°С.

19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем очень сильная жара +46+48°С.

Немного ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, чем запомнился июнь 2026 года в Казахстане. Как оказалось, первый летний месяц отличился жарой, побившей многолетние рекорды, и ливнями с двухмесячной нормой осадков за сутки.