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Общество

В Алматы три дня подряд ожидается пекло до +42°С

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 15:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Раскаленный июль 2026 года продолжает удивлять. Так, жителей Алматы, Шымкента и Астаны ждет самый жаркий период лета без единой капли дождя, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.
  • 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 19 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С.

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+38,6°C: Астана пережила самый жаркий день за 34 года

Алматы

  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
  • 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
  • 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

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Шымкент

  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем очень сильная жара +45+47°С.
  • 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем очень сильная жара +46+48°С.
  • 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем очень сильная жара +46+48°С.

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Немного ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, чем запомнился июнь 2026 года в Казахстане. Как оказалось, первый летний месяц отличился жарой, побившей многолетние рекорды, и ливнями с двухмесячной нормой осадков за сутки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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