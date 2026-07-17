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Общество

Спад аномальной жары ожидается в Казахстане, но не везде: где в выходные сохранятся опасные +48°C

мужчина, жара, солнце, девушка, ливень, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 12:16 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В предстоящие выходные, субботу и воскресенье, а также в понедельник в Казахстане ожидаются погодные качели: восток и юг страны накроет сильная жара, а на запад, север и в центр республики обрушатся дожди, местами сильные, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 18, 19 и 20 июля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"С прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в большинстве областей Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами. В отдельных районах Костанайской, 19-20 июля Северо-Казахстанской, Акмолинской, 20 июля днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областей прогнозируются сильные дожди, возможны град, шквал, усиление ветра, на юге – с пыльной бурей".

Солнечная погода без осадков ожидается лишь на юге, юго-востоке, 18 июля в центре страны.

"С выпадением дождей, временами сильных на северо-западе, севере Казахстана, температура воздуха понизится днем до +21+29°С", – говорится в прогнозе.

В то же время, как отметили в "Казгидромете", на большей части востока, центра страны сохранится влияние выноса горячих воздушных масс из районов Центральной Азии – здесь сохранится сильная жара днем до +35+39°С.

"На юге центральных и восточных областей страны сохранится очень сильная жара до +42°С, на юго-западе – до +44°С, на юге, юго-востоке Казахстана – до +45+48°С", – следует из прогноза.

16 июля 2026 года синоптики раскрыли причины аномального зноя в Казахстане. По данным "Казгидромета", в настоящее время над значительной частью страны сформировался устойчивый антициклон. Он препятствует развитию облачности, способствует интенсивному прогреву поверхности и обеспечивает поступление горячих воздушных масс из районов Центральной Азии и Ирана. В результате температура воздуха во многих регионах достигает +40+46°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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