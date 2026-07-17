Астана и Шымкент готовятся к передышке, Алматы продолжит плавиться под +42°C: прогноз на 18-20 июля
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После 19 июля 2026 года в Астане и Шымкенте высокие температурные показатели начнут падать. С такой хорошей новостью выступили синоптики РГП "Казгидромет", разместив прогноз погоды на 18-20 июля, сообщает Zakon.kz.
Впрочем, радоваться могут не все. Жителям Алматы нужно не расслабляться и переждать знойные дни.
Астана
- 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +34+36°С.
- 19 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
- 20 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
Алматы
- 18-20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
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Шымкент
- 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем очень сильная жара +45+47°С.
- 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +27+29°С, днем очень сильная жара +45+47°С.
- 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +27+29°С, днем очень сильная жара +41+43°С.
Пока жители Земли спасаются от зноя, ученые предоставили мрачный прогноз, который рассказывает о том, чего ждать миру и Казахстану из-за "приступов" аномальной жары.
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