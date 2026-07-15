"Бил ножом в лицо и шею": костанаец пошел на преступление из-за миллионных алиментов

Главное судебное разбирательство по резонансному делу о нападении на частного судебного исполнителя началось в Костанае. По ходатайству подсудимого процесс проходит с участием коллегии присяжных заседателей, передает Zakon.kz.

Как сообщает 15 июля 2026 года телеканал "Астана ТВ", на скамье подсудимых – 40-летний житель Рудного Женис Курманов. По версии следствия, мужчина с 2012 года уклонялся от уплаты алиментов. На момент нападения задолженность Курманова составляла свыше 9 млн тенге.

После принятых в отношении него мер – ареста и уголовного дела – решил отомстить судебному исполнителю. По материалам дела, вечером 4 февраля этого года мужчина подкараулил Жансулу Хамзину возле офиса, сел в ее автомобиль и нанес женщине несколько ударов ножом по лицу и шее.

"Используя в качестве орудия преступления заранее приготовленный нож с керамическим лезвием, держа который в своей правой руке с достаточной силой нанес Хамзиной четыре удара, направленных в область лица и шеи потерпевшей. Из них два удара достигли области лица и причинили резаные раны в щечной области и левой скуловой области". Гульмира Кенжетаева, государственный обвинитель

Потерпевшей удалось вырваться, добежать до магазина и вызвать полицию. Курманов же скрылся с места преступления и на процессе заявил, что вину не признает. Как следует из материалов дела, мужчина ранее сам работал в правоохранительных органах и к нападению тщательно готовился.

Обвинение квалифицировало действия подсудимого как посягательство на жизнь лица, участвующего в исполнении судебного акта. Эта статья предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. Потерпевшая Жансулу Хамзина надеется на справедливое рассмотрение дела.

"Я жду справедливое решение, которое примет суд. Есть соответствующее наказание для лица, его совершившего. Времени достаточно прошло, я проработала этот момент. К работе я, хоть и временно на больничном, но вернулась. Я думаю, что все будет хорошо", – заявила потерпевшая Жансуль Хамзина.

Другая кровавая сцена разыгралась в Алматы ранее – мужчина получил ножевые ранения во время празднования дня рождения.