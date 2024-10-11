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Букмекерские ставки и дорогие авиаперелеты: директора спортшкол Актобе находятся под следствием

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 16:15 Фото: pexels
Руководители детско-юношеских спортивных школ Актобе присвоили себе свыше шести миллионов тенге. Эти деньги были потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах, сообщает Zakon.kz.

В сообщении областной прокуратуры за 11 октября 2024 года также сказано, что установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге.

"По всем этим фактам прокуратурой начато три досудебных расследования по ч. 4 ст. 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества)".Пресс-служба прокуратуры Актюбинской области

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