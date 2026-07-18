Назначен главный судья матча Испания – Аргентина
Как информируется на странице Международной федерации футбола в социальной сети X, им стал словенский арбитр Славко Винчич.
Помогать 46-летнему Винчичу будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным судьей назначен иорданец Адхам Махадмех.
Также ФИФА опубликовала видео с мероприятия, на котором объявили арбитра на финал. Винчич закрывал лицо руками и вытирал глаза от слез, когда услышал свое имя. Там же главный арбитр финального матча принимал поздравления от сидевших рядом коллег.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
Винчич является арбитром ФИФА с 2010 года, имеет опыт работы на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов, а также на ЧМ-2022 в Катаре. Кроме того, Винич судил матч группового этапа ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией, который завершился сенсационным поражением аргентинцев со счетом 1:2.
На нынешнем турнире он отработал главным арбитром на трех матчах:
- Бразилия – Марокко (1:1);
- Иордания – Алжир (1:2);
- 1/16 финала Мексика – Эквадор (2:0).
Всего за эти игры словенский арбитр показал семь желтых карточек и одну красную.
Встреча пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси. Начало в 23:50 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.
Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира 2026 года по футболу.