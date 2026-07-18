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Спорт

Назначен главный судья матча Испания – Аргентина

Испания - Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 07:00 Фото: Instagram/qazsport_official
17 июля стал известен главный судья финального матча чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Как информируется на странице Международной федерации футбола в социальной сети X, им стал словенский арбитр Славко Винчич.

Испания – Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 07:00

Фото: Х/FIFAcom

Помогать 46-летнему Винчичу будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным судьей назначен иорданец Адхам Махадмех.

Также ФИФА опубликовала видео с мероприятия, на котором объявили арбитра на финал. Винчич закрывал лицо руками и вытирал глаза от слез, когда услышал свое имя. Там же главный арбитр финального матча принимал поздравления от сидевших рядом коллег.

Винчич является арбитром ФИФА с 2010 года, имеет опыт работы на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов, а также на ЧМ-2022 в Катаре. Кроме того, Винич судил матч группового этапа ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией, который завершился сенсационным поражением аргентинцев со счетом 1:2.

На нынешнем турнире он отработал главным арбитром на трех матчах:

  • Бразилия – Марокко (1:1);
  • Иордания – Алжир (1:2);
  • 1/16 финала Мексика – Эквадор (2:0).

Всего за эти игры словенский арбитр показал семь желтых карточек и одну красную.

Встреча пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси. Начало в 23:50 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира 2026 года по футболу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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