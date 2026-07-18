Почему полиция усилила проверки на дорогах Алматы

В Алматы полицейские проводят проверки на дорогах в усиленном режиме. Причина – республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасная дорога". Его итогами за шесть дней поделились в Департаменте полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 17 июля 2026 года, в городе продолжается республиканское ОПМ "Безопасная дорога", которое направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП), пресечение грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД) и повышение дисциплины всех участников дорожного движения.

"За первые шесть дней проведения ОПМ сотрудниками полиции выявлено более 4800 нарушений правил дорожного движения. Среди них – наиболее опасные правонарушения, напрямую угрожающие жизни и здоровью граждан". Пресс-служба ДП Алматы

Так, согласно предоставленной информации, привлечены к ответственности:

81 водитель – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,

еще 47 водителей – за выезд на полосу встречного движения.

"Работа по обеспечению безопасности дорожного движения продолжается в усиленном режиме. Вместе с тем полиция напоминает, что безопасность на дорогах зависит не только от принимаемых правоохранительными органами мер, но и от ответственности каждого участника дорожного движения". Пресс-служба ДП Алматы

Департамент полиции Алматы призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД, не превышать установленную скорость, не садиться за руль в состоянии опьянения и помнить, что соблюдение закона и взаимное уважение на дороге являются залогом сохранения жизни и здоровья людей.

14 июля 2026 года стало известно, что на дорогах Казахстана проводятся масштабные проверки в рамках ОПМ "Безопасная дорога". По данным МВД, за первые три дня мероприятия выявлено свыше 22,5 тыс. нарушений ПДД.