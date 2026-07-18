Аномальная жара до +48°С и ливни с градом: что ждет Казахстан 19 июля, раскрыли в "Казгидромете"

Практически по всему Казахстану в предстоящее воскресенье, 19 июля 2026 года, сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди, местами ливни, а также очень сильная жара до +48°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории РК, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, днем на северо-западе, севере – сильные дожди, днем на западе, северо-западе, севере, востоке – град, шквалистый ветер. Лишь на юге, юго-востоке сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, днем на юге страны – с пыльной бурей. Ночью и утром на северо-западе, севере страны прогнозируется туман".

По данным синоптиков, днем аномальный, местами опасный зной обрушится сразу в 12 регионах:

сильная жара (10 регионов):

до +35+39°С – в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Улытау, на востоке Алматинской области, в горных районах области Жетысу,

– в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Улытау, на востоке Алматинской области, в горных районах области Жетысу, до +38+42°С – на юге, в центре Мангистауской области,

– на юге, в центре Мангистауской области, до +40+44°С – в Кызылординской области,

очень сильная жара (8 регионов):

до +43+45°С – в Жамбылской области,

– в Жамбылской области, до +45+48°С – Туркестанской области,

– Туркестанской области, до +40+45°С – в Алматинской области, области Жетысу,

– в Алматинской области, области Жетысу, до +40+42°С – в области Улытау, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в трех крупнейших мегаполисах Казахстана 19-21 июля 2026 года. Из него следует, что на Алматы и Шымкент обрушится очень сильная жара, которая достигнет отметки в +47°С. Астане повезет чуть больше, ожидаются дожди и сильная жара до +36°С.