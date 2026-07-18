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Общество

Аномальная жара до +48°С и ливни с градом: что ждет Казахстан 19 июля, раскрыли в "Казгидромете"

термометр, жара, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:47 Фото: magnific
Практически по всему Казахстану в предстоящее воскресенье, 19 июля 2026 года, сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди, местами ливни, а также очень сильная жара до +48°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории РК, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, днем на северо-западе, севере – сильные дожди, днем на западе, северо-западе, севере, востоке – град, шквалистый ветер. Лишь на юге, юго-востоке сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, днем на юге страны – с пыльной бурей. Ночью и утром на северо-западе, севере страны прогнозируется туман".

По данным синоптиков, днем аномальный, местами опасный зной обрушится сразу в 12 регионах:

сильная жара (10 регионов):

  • до +35+39°С – в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Улытау, на востоке Алматинской области, в горных районах области Жетысу,
  • до +38+42°С – на юге, в центре Мангистауской области,
  • до +40+44°С – в Кызылординской области,

очень сильная жара (8 регионов):

  • до +43+45°С – в Жамбылской области,
  • до +45+48°С – Туркестанской области,
  • до +40+45°С – в Алматинской области, области Жетысу,
  • до +40+42°С – в области Улытау, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:47
Когда в Алматы и области спадет аномальная жара, рассказали синоптики

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в трех крупнейших мегаполисах Казахстана 19-21 июля 2026 года. Из него следует, что на Алматы и Шымкент обрушится очень сильная жара, которая достигнет отметки в +47°С. Астане повезет чуть больше, ожидаются дожди и сильная жара до +36°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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