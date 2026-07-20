#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
Общество

Полицейские собаки сорвали поставки около 550 кг наркотиков

Полицейские собаки, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 08:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С начала июня 2026 года полицейские собаки помогли пресечь 90 наркопреступлений в ходе операции "Карасора-2026", сообщает Zakon.kz.

Кинологи со служебно-розыскными собаками активно задействуются наряду с силами оперативных подразделений, передает пресс-служба МВД Казахстана. Собаки несут круглосуточную службу на автомобильных дорогах, железнодорожных объектах и иных маршрутах возможной транспортировки наркотиков, выявляя и пресекая каналы их поставки.

Наркопреступность, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 08:05

Фото: пресс-служба МВД РК

"За период проведения операции с применением служебно-розыскных собак пресечено 90 наркопреступлений, в незаконный оборот не допущено около 550 килограммов различных наркотических средств", – рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

С 15 июля началась сдача нормативов по физической подготовке для поступления в ведомственные вузы МВД.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гороскоп на 20 июля
08:20, Сегодня
Гороскоп на 20 июля: наведите порядок в работе и личной жизни
В Павлодаре служебную собаку поздравили с днем рождения
07:33, 28 июня 2025
Полицейские Павлодара поздравили с днем рождения служебную собаку
наркотики, полиция, задержание
18:24, 23 декабря 2025
В Астане служебная собака помогла пресечь перевозку наркотиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дональд Трамп
09:28, Сегодня
"Испания доминировала в финале ЧМ": Дональд Трамп оценил триумф Испании против Аргентины
&quot;Посильнее Шила&quot;: в России оценили потенциального новичка &quot;Барыса&quot; из США Хантера Шепарда
09:07, Сегодня
"Посильнее Шила": в России оценили потенциального новичка "Барыса" из США Хантера Шепарда
Сборная Испании по футболу
08:46, Сегодня
Испания возглавила рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира
Защитник сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ-2026
08:22, Сегодня
Защитник сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: