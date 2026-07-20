Полицейские собаки сорвали поставки около 550 кг наркотиков

С начала июня 2026 года полицейские собаки помогли пресечь 90 наркопреступлений в ходе операции "Карасора-2026", сообщает Zakon.kz.

Кинологи со служебно-розыскными собаками активно задействуются наряду с силами оперативных подразделений, передает пресс-служба МВД Казахстана. Собаки несут круглосуточную службу на автомобильных дорогах, железнодорожных объектах и иных маршрутах возможной транспортировки наркотиков, выявляя и пресекая каналы их поставки.

Фото: пресс-служба МВД РК

"За период проведения операции с применением служебно-розыскных собак пресечено 90 наркопреступлений, в незаконный оборот не допущено около 550 килограммов различных наркотических средств", – рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

С 15 июля началась сдача нормативов по физической подготовке для поступления в ведомственные вузы МВД.