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Общество

Не только Алматы: стало известно, где казахстанцы чаще получают водительские права

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 13:15 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 20 июля 2026 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили интересную статистику по регионам Казахстана с наибольшим количеством выданных водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Так, в топ-5 регионов по количеству выданных водительских удостоверений вошли:

  1. Алматы – 75 163;
  2. Шымкент – 46 086;
  3. Туркестанская область – 24 711;
  4. Астана – 22 601;
  5. Карагандинская область – 19 992.
водительские удостоверения, топ-5 регионов РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 13:15

Фото: Telegram/gov4c_resmi

"За первое полугодие водительские удостоверения получили более 337 тыс. казахстанцев. Для одних это стало первым шагом к самостоятельному вождению, а для других очередной заменой документа. Именно поэтому услуга неизменно остается одной из самых популярных среди казахстанцев", – отметили в госкорпорации.

16 июля 2026 года в "Правительстве для граждан" ответили на один из самых частых вопросов казахстанцев. Так, житель страны признался, что потерял удостоверение личности, подал заявление о восстановлении и оплатил государственную пошлину. Однако позже документ нашелся. В связи с этим он поинтересовался, можно ли использовать удостоверение дальше. Что ему ответили, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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