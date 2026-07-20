Не только Алматы: стало известно, где казахстанцы чаще получают водительские права

Сегодня, 20 июля 2026 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили интересную статистику по регионам Казахстана с наибольшим количеством выданных водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Так, в топ-5 регионов по количеству выданных водительских удостоверений вошли:

Алматы – 75 163; Шымкент – 46 086; Туркестанская область – 24 711; Астана – 22 601; Карагандинская область – 19 992.

"За первое полугодие водительские удостоверения получили более 337 тыс. казахстанцев. Для одних это стало первым шагом к самостоятельному вождению, а для других очередной заменой документа. Именно поэтому услуга неизменно остается одной из самых популярных среди казахстанцев", – отметили в госкорпорации.

16 июля 2026 года в "Правительстве для граждан" ответили на один из самых частых вопросов казахстанцев. Так, житель страны признался, что потерял удостоверение личности, подал заявление о восстановлении и оплатил государственную пошлину. Однако позже документ нашелся. В связи с этим он поинтересовался, можно ли использовать удостоверение дальше. Что ему ответили, можете узнать здесь.