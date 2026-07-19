До +45°: в каких областях Казахстана сохранится сильная жара

"Казгидромет" рассказал, в каких регионах Казахстана в понедельник, 20 июля, сохранится сильная и очень сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", 20 июля на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, однако на юге и юго-востоке страны сохранится сухая и жаркая погода.

Днем сильная жара прогнозируется в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау. На востоке Алматинской области, востоке и в горных районах области Жетысу температура повысится до +35…+38°C.

На юге Мангистауской области ожидается +38…+40°C, а в Туркестанской области воздух раскалится до +40…+44°C.

Очень сильная жара прогнозируется в Жамбылской области, где столбики термометров поднимутся до +43…+45°C. В Алматинской области и области Жетысу ожидается +40…+45°C, а на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай – до +41°C.

С общим прогнозом погоды в Казахстане на 20 июля можете ознакомиться по ссылке.