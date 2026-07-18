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Общество

Главные ошибки на воде, приводящие к трагедии, напомнило МЧС

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 14:00 Фото: primeminister.kz
МЧС напомнило казахстанцам о правилах безопасности на воде в летний период, сообщает Zakon.kz.

В купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в запрещенных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах, отметили в ведомстве.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:

  • не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
  • не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки: "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот";
  • не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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