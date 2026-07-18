Главные ошибки на воде, приводящие к трагедии, напомнило МЧС

МЧС напомнило казахстанцам о правилах безопасности на воде в летний период, сообщает Zakon.kz.

В купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в запрещенных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах, отметили в ведомстве.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;

не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки: "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот";

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

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Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли на водоемах в Акмолинской области за выходные.