Главные ошибки на воде, приводящие к трагедии, напомнило МЧС
Фото: primeminister.kz
МЧС напомнило казахстанцам о правилах безопасности на воде в летний период, сообщает Zakon.kz.
В купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в запрещенных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах, отметили в ведомстве.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:
- не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
- не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки: "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот";
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли на водоемах в Акмолинской области за выходные.
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