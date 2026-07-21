Что такое кадастровый номер и зачем он нужен каждому владельцу недвижимости в Казахстане
Фото: Instagram/gov4c.kz
В Казахстане при оформлении недвижимости существует множество сложностей с понятием "кадастровый номер". Однако не все знают, что это такое и для чего необходимо, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим сегодня, 21 июля 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что такое кадастровый номер, зачем он нужен и где его можно найти.
"Кадастровый номер – это уникальный номер, который присваивается земельному участку или объекту недвижимости при постановке на государственный кадастровый учет. Он помогает идентифицировать объект среди миллионов других", – подчеркнули в госкорпорации.
Кадастровый номер необходим:
- при регистрации прав на недвижимость;
- при купле-продаже, дарении или наследовании;
- для получения сведений об объекте;
- при оформлении ряда государственных услуг.
Найти кадастровый номер можно:
- в правоустанавливающих документах на недвижимость;
- в выписках и сведениях об объекте;
- через государственные электронные сервисы;
- на публичной кадастровой карте (ПКК).
В "Правительстве для граждан" заявили, что кадастровый номер остается неизменным, пока существует объект недвижимости. Он используется государственными органами для учета и регистрации объектов.
28 мая 2026 года в АО "НИТ" заявили, что казахстанцам больше не нужно идти в ЦОН, чтобы получить важную услугу. Стало известно, что с 1 июня технические паспорта на недвижимость и кадастровые паспорта будут оформляться только онлайн в Казахстане.
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