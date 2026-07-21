#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
470.28
537.53
5.99
Общество

Что такое кадастровый номер и зачем он нужен каждому владельцу недвижимости в Казахстане

лупа, дом, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 18:27 Фото: Instagram/gov4c.kz
В Казахстане при оформлении недвижимости существует множество сложностей с понятием "кадастровый номер". Однако не все знают, что это такое и для чего необходимо, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим сегодня, 21 июля 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что такое кадастровый номер, зачем он нужен и где его можно найти.

"Кадастровый номер – это уникальный номер, который присваивается земельному участку или объекту недвижимости при постановке на государственный кадастровый учет. Он помогает идентифицировать объект среди миллионов других", – подчеркнули в госкорпорации.

Кадастровый номер необходим:

  • при регистрации прав на недвижимость;
  • при купле-продаже, дарении или наследовании;
  • для получения сведений об объекте;
  • при оформлении ряда государственных услуг.

Найти кадастровый номер можно:

  • в правоустанавливающих документах на недвижимость;
  • в выписках и сведениях об объекте;
  • через государственные электронные сервисы;
  • на публичной кадастровой карте (ПКК).

В "Правительстве для граждан" заявили, что кадастровый номер остается неизменным, пока существует объект недвижимости. Он используется государственными органами для учета и регистрации объектов.

28 мая 2026 года в АО "НИТ" заявили, что казахстанцам больше не нужно идти в ЦОН, чтобы получить важную услугу. Стало известно, что с 1 июня технические паспорта на недвижимость и кадастровые паспорта будут оформляться только онлайн в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что такое кадастровый паспорт и как его получить в Казахстане
13:59, 31 июля 2024
Что такое кадастровый паспорт и как его получить в Казахстане
Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы
10:13, 08 апреля 2025
В Казахстане обновили перечень кодов по кадастровым номерам земельных участков
человек, макет дома, чертежи
19:43, 21 августа 2025
Правда ли, что владельцам жилья в Казахстане техпаспорта нужно заменить на кадастровые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram/usykaa
19:04, Сегодня
Александр Усик ответил, когда проведёт прощальный бой по боксу
Тимофей Скатов
18:38, Сегодня
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов одержал волевую победу на турнире серии ATP 250
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:33, Сегодня
"У "Омонии" есть преимущество": экс-лидер "Жениса" Венизелу - о матче "Кайрата" в ЛЧ
Фото: WTA
18:11, Сегодня
Янник Синнер назвал одного из самых добродушных игроков в туре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: