Что такое кадастровый номер и зачем он нужен каждому владельцу недвижимости в Казахстане

В Казахстане при оформлении недвижимости существует множество сложностей с понятием "кадастровый номер". Однако не все знают, что это такое и для чего необходимо, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим сегодня, 21 июля 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что такое кадастровый номер, зачем он нужен и где его можно найти.

"Кадастровый номер – это уникальный номер, который присваивается земельному участку или объекту недвижимости при постановке на государственный кадастровый учет. Он помогает идентифицировать объект среди миллионов других", – подчеркнули в госкорпорации.

Кадастровый номер необходим:

при регистрации прав на недвижимость;

при купле-продаже, дарении или наследовании;

для получения сведений об объекте;

при оформлении ряда государственных услуг.

Найти кадастровый номер можно:

в правоустанавливающих документах на недвижимость;

в выписках и сведениях об объекте;

через государственные электронные сервисы;

на публичной кадастровой карте (ПКК).

В "Правительстве для граждан" заявили, что кадастровый номер остается неизменным, пока существует объект недвижимости. Он используется государственными органами для учета и регистрации объектов.

28 мая 2026 года в АО "НИТ" заявили, что казахстанцам больше не нужно идти в ЦОН, чтобы получить важную услугу. Стало известно, что с 1 июня технические паспорта на недвижимость и кадастровые паспорта будут оформляться только онлайн в Казахстане.