Хорошую новость сообщили всем, кто пользуется аэропортом Астаны

В Международном аэропорту Астаны открыт основной въезд на первую линию Терминала 2, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 8 июля 2026 года, поделились в пресс-службе столичной воздушной гавани.

"Уважаемые пассажиры и гости Международного аэропорта Астаны! Сообщаем, что после завершения ремонтных работ вновь открыт основной въезд на первую линию посадки и высадки пассажиров Терминала 2. Теперь заезд осуществляется по привычной схеме – между зданием крытого паркинга и новой станцией LRT", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Обновленная схема движения

18 июня 2026 года пресс-служба аэропорта Астаны обратилась к своим пассажирам с важной информацией. Им напомнили, что передача чужих вещей и багажа строго запрещена правилами авиационной безопасности.