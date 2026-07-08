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Общество

Хорошую новость сообщили всем, кто пользуется аэропортом Астаны

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Международном аэропорту Астаны открыт основной въезд на первую линию Терминала 2, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 8 июля 2026 года, поделились в пресс-службе столичной воздушной гавани.

"Уважаемые пассажиры и гости Международного аэропорта Астаны! Сообщаем, что после завершения ремонтных работ вновь открыт основной въезд на первую линию посадки и высадки пассажиров Терминала 2. Теперь заезд осуществляется по привычной схеме – между зданием крытого паркинга и новой станцией LRT", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Обновленная схема движения

Астана, аэропорт, въезд, схема, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:21

Фото: Telegram/nqzairport

18 июня 2026 года пресс-служба аэропорта Астаны обратилась к своим пассажирам с важной информацией. Им напомнили, что передача чужих вещей и багажа строго запрещена правилами авиационной безопасности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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