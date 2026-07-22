Обманутая мошенниками пенсионерка освободила свою уютную двушку в центре Алматы

69-летняя Светлана Суходольская осталась на улице после звонка мошенников. 21 июля женщина в последний раз обошла собственную квартиру в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Поверив злоумышленникам, ранее она продала собственную квартиру, а деньги перевела на их счет. Когда правда раскрылась, пострадавшая пыталась аннулировать сделку, передает "КТК".

Разбирательства длились почти год, но суд постановил выселить пенсионерку. Выяснилось, что в мае прошлого года с женщиной связался неизвестный и представился сотрудником КНБ. С его слов, кто-то якобы взломал ее электронную цифровую подпись. Одинокая женщина даже не поняла, как ее одурачили. Аферисты убедили продать обе квартиры – по 25 млн каждую. Хозяйка оформила договор купли-продажи, а деньги отдала курьерам.

Спустя почти год следствие так и не установило, кто разговаривал с женщиной по телефону. Правоохранителям удалось найти лишь курьеров, которые взяли у пенсионерки деньги. Ими оказались двое граждан Кыргызстана. Они получили по пять с половиной лет тюремного заключения и еще должны вернуть пенсионерке средства. Вот только взять с них нечего.

"Больше всего меня огорчает то, что те курьеры, которые забрали у меня деньги и перевезли мошенникам, им присудили мне выплатить. Родители от этих детей отказались, не будут за них погашать долги. А в Казахстане они работать не могут, потому что они считаются иностранцами", – рассказала пострадавшая пенсионерка.

После похожего звонка "из КНБ" павлодарская пенсионерка вынесла из дома все свои сбережения.