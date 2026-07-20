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Право

Новые основания для лишения водительских прав введут в Казахстане с 25 августа

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 13:37 Фото: Zakon.kz
К существующим сейчас причинам для прекращения права управления водителя ТС добавятся еще два основания, пишет Zakon.kz. Речь идет о непрохождении медосмотра раз в два года по достижению 65 лет и лицами с инвалидностью. Также не будет помехой для лишения прав и закрытие уголовного дела.

Продолжаем рассматривать новые нормы, регулирующие ПДД, которые вступают в силу 25 августа 2026 года. Речь идет о Законе РК от 24 июня 2026 года № 326-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте".

Среди прочего поправками в Закон РК "О дорожном движении" добавляется еще два основания для прекращения права на управление транспортными средствами. Напомним, данные основания перечислены в пункте 1 статьи 75 Закона:

  1. истечение установленного срока действия водительского удостоверения;
  2. ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению ТС, подтвержденное медицинским заключением; досрочное направление водителя механического ТС на повторный медицинский осмотр является основанием приостановления права управления;
  3. несдача экзамена для проверки знания правил дорожного движения в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении водителя на проверку знания правил дорожного движения;
  4. лишение права (вследствие правонарушения) на управление ТС;
  5. выдача водительского удостоверения в нарушение правил подготовки водителей механических ТС, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Так вот, перечень дополнен пп. 2-1):

"Отсутствие сведений о лицах, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим ТС, указанных в подпункте 2) пункта 5 статьи 29 настоящего Закона, в цифровой системе в сфере дорожного движения с доступом пользователей уполномоченных органов".

Уточним, что в вышеупомянутом пп. 2) пункта 5 статьи 29 Закона речь идет о водителях, достигших 65-летнего возраста, и водителях с инвалидностью, которые должны проходить повторный медосмотр через каждые два года.

Однако сейчас на практике непрохождение повторного техосмотра само по себе не влечет лишения водительских прав (будем использовать это привычное сочетание, хотя, строго говоря, лишают права управления ТС только в качестве дополнительного наказания за правонарушение, в остальных случаях право прекращается).

Поэтому дополнения также вносятся в пункты 3 и 4 статьи 29 Закона, обязывающие вносить в автоматизированную базу данные не только о лицах, допущенных по медицинским показаниям к управлению механическими ТС, но также и сведения о лицах, имеющих противопоказания.

Все вместе эти новеллы образуют новый порядок, при котором водители с инвалидностью (любой группы), а также водители 65 лет и старше, которые не пройдут необходимый для них каждые два года медосмотр, автоматически лишаются прав.

Причем "автоматически" – это еще одно нововведение. Если быть точным, поправка звучит так:

"Слова "3) и 5) настоящего пункта, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством РК, по иску уполномоченного органа (должностного лица)" заменить словами "2-1), 3), 4-1) и 5) настоящего пункта, осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом".

Это значит, что если до 25 августа 2026 года право управления ТС прекращал суд, то после вступления в силу данных поправок – МВД. А поскольку данные о медицинских противопоказаниях войдут в автоматизированную базу, то и порядок станет алгоритмическим.

Другое новое основание (пп. 4-1) – "освобождение от уголовной ответственности за управление ТС в состоянии опьянения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса РК".

Речь о том, что в некоторых случаях уголовные дела должны быть прекращены в силу обстоятельств, скажем так, экстраординарных: по амнистии, за истечением срока давности, вследствие иммунитета от уголовного преследования (пп. 10) части 1 статьи 35 УПК) и т.п. Т.е. человек совершил ДТП, будучи пьяным – и это доказанный факт, но дело прекращено. А нет дела, то, соответственно, нет и уголовной ответственности.

До сих пор в связи с этим нарушителю (который формально уже не нарушитель) возвращали и право на управление ТС, по новым правилам – только через 8 лет, после медосмотра и экзамена на знание ПДД (новый пп. 5) в пункт 2 статьи 75 Закона.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о реформировании системы подготовки водителей и деятельности автошкол в Казахстане.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
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