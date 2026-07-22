Вице-премьер Аида Балаева заявила о согласии на посмертное донорство

Сегодня, 22 июля 2026 года, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева высказалась о важности развития посмертного донорства в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к казахстанцам, вице-премьер подчеркнула, что "жизнь человека – уникальный дар природы и высшая ценность, которую невозможно измерить ничем в этом мире".

"Это истина, признанная государством, обществом, законом и религией. Казалось бы, это простая и понятная для всех мысль. Но, посмотрев документальный фильм "4739", снятый агентством "Хабар", я вновь по-настоящему осознала, насколько глубока и значима эта истина. Безусловно, этот фильм рассказывает не только о технологических возможностях современной трансплантологии. Прежде всего, он заставляет задуматься о том, что стоит за каждой историей: о надежде и жажде жизни, присущих каждому человеку, о боли утраты и радости спасения, и силе человеческого духа", – написала Аида Балаева в Facebook.

По ее словам, сегодня в нашей стране 4739 человек ожидают трансплантацию.

"За этой цифрой – 4739 надежд, любящих сердец и устремленных в будущее взглядов. Среди них – 125 детей". Аида Балаева

Она отметила, что около 90% операций по трансплантации в нашей стране проводятся благодаря живым родственным донорам, при этом доля посмертного донорства не достигает и 10%.

"Конечно, быть или не быть донором – это исключительно личный выбор каждого человека. Это очень тонкий и сложный вопрос, в котором недопустимо какое-либо принуждение. На мой взгляд, самое важное в этой теме – понимать обе стороны. С одной стороны – люди, которые ждут донорский орган и продолжают надеяться на жизнь. С другой – семьи, переживающие невосполнимую утрату самого близкого человека. Именно поэтому эта тонкая грань всегда должна сохраняться. Здесь не может быть ни давления, ни осуждения. Должны быть только уважение к выбору каждого человека и к решению каждой семьи". Аида Балаева

Вице-премьер заявила о согласии на посмертное донорство.

"Если говорить лично обо мне, то если однажды перед моими близкими встанет такой выбор, мне хотелось бы, чтобы они понимали, насколько важно дать шанс тем, кто отчаянно хочет жить. Ответственно заявляю, что даю согласие на посмертное донорство. Потому что решение одного человека может подарить другому возможность продолжать жить вопреки всему". Аида Балаева

По ее словам, "именно поэтому обсуждать эту тему необходимо не через призму страха, а с пониманием, ответственностью и глубоким уважением к человеческой жизни".

"Потому что это самая высшая ценность. И каждый шаг, направленный на ее сохранение, имеет огромное, подчас определяющее значение. Каждый человек, ожидающий трансплантацию, держится благодаря надежде на жизнь. И сохранить эту надежду – наш общий человеческий долг". Аида Балаева

Документальный фильм можно будет посмотреть 24 июля в 19:30 на телеканале 24KZ.

13 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане для доноров крови впервые официально учреждена награда "Құрметті донор" ("Почетный донор"). По данным Минздрава, первыми обладателями почетного знака станут 481 человек – действующих доноров, которые полностью соответствуют утвержденным критериям.