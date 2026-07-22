Выезд из Астаны по проспекту Тлендиева изменится с 22 июля: что важно знать водителям

В Астане на 5 дней ограничат движение на пр. Тлендиева. В связи с этим изменится схема выезда из столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 июля 2026 года, объявили в городском акимате:

"В связи с проведением ремонта дорожного покрытия на проспекте Н. Тлендиева, на участке от улицы Баршын до транспортной развязки, с 22 по 26 июля будет частично ограничено движение автотранспорта".

Жителей и гостей Астаны заверили, что въезд в город будет осуществляться в обычном режиме.

"Выезд из города на указанном участке будет организован по временной схеме объезда, представленной на изображении", – предупредили в столичном акимате.

Водителей попросили заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Астане участок ул. Алматы – от ул. Акмешит до ул. Сауран – полностью перекроют с 20 июля и до конца 2026 года.