Построенный по госпрограмме тубдиспансер продают из-за нехватки больных

В селе Новоишимское Северо-Казахстанской области выставили на торги противотуберкулезный диспансер, построенный в 2011 году на бюджетные средства по госпрограмме "100 школ, 100 больниц". Оказалось, что в нем элементарно некого лечить, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-секретаря регионального управления здравоохранения Гульнар Калиевой, количество больных в регионе за последние 10 лет сократилось вдвое, а другого применения огромной территории чиновники не нашли. По оценке независимых экспертов рыночная стоимость комплекса превышает 1 млрд тенге, на торги объект выставлен со стартовой ценой в 158 млн, передает "Astana TV".

Огромный комплекс занимает территорию свыше шести тыс. кв. м. и включает в себя стационар, поликлинику, собственную лабораторию, морг и другие постройки. Со слов руководителя КГП на ПХВ "Районная больница им. Г. Мусрепова" Виталия Авраменко, затраты на охрану этой территории в среднем в год составляет 5,5 млн тенге.

"Территория эта вся вместе со зданиями выставлена на торги. Дальнейшая судьба этого здания неизвестна, пока не состоялись торги в 4-5 раз. Пока мы поддерживаем просто в состоянии, чтобы сама территория и само здание не разворовывалось, не было никаких актов. Мы содержим морг отдельно. Гаражами мы тоже, честно говоря, пользуемся в зимнее время. Мы скорые сюда ставим, хотя они не отапливаются у нас. Но у них капитальные гаражи, мы выставляем сюда", – рассказал он.

Он также отметил, что по условиям продажи изменить целевое назначение объекта нельзя. По его мнению, это и отталкивает потенциальных покупателей.

"Одно из условий выкупа этого здания, чтобы сохранить профиль этого здания: либо это будет пансионат, либо лечебница, либо это будет больница. Площадь здания 3 280 кв. м. Через отдел госзакупок мы подали, чтобы территория вместе со зданием была выкуплена и в дальнейшем использовалась для работы тем хозяином, кто выкупит это здание. Последняя сумма, по-моему, была 157 млн. На данный момент здание находится в рабочем состоянии, кроме котельной. Мы готовы, если будет какой-то меценат, либо кто-то выкупит это здание, здесь также можно открыть санаторий, госпиталь, дом престарелых открыть", – поделился подробностями руководитель КГП на ПХВ "Районная больница им. Г. Мусрепова" Виталий Авраменко.

Тем временем в Актау накрыли медцентр, где людям вводили незарегистрированные в Казахстане препараты. Там изъяли порядка 250 упаковок так называемых инъекций молодости и красоты.