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Спорт

Овечкин продает одежду на аукционе

Свитеры Александра Овечкина 2011 и 2013 годов выставили на аукцион , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 02:30 Фото: Telegram/Alex Ovechkin
Свитера Александра Овечкина 2011 и 2013 годов выставили на аукцион, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportico, их стартовая цена в аукционном доме Heritage Auctions составляет 50 тыс. долларов. В этих свитерах Овечкин забил 300-й и 400-й гол в НХЛ, соответственно

Также на аукцион выставили джерси, надетое на обновление собственного рекорда по количеству регулярных сезонов Национальной лиги с минимум 30 заброшенными шайбами. Этот элемент гардероба хоккеиста можно приобрести за 20 тыс. долларов.

Фото: Telegram/Alex Ovechkin

Его коллега по спорту Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе за 36,1 тыс. долларов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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