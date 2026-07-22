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Общество

На два крупных города Казахстана обрушатся НМУ – предупреждение "Казгидромета"

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 09:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня ожидаются в двух крупных городах Казахстана. Речь – об Актобе и Атырау, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":

"22 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, ночью – в Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 09:15
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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