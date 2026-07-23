В Алматы дорогу к Шымбулаку частично закроют на четыре месяца: названы причина и сроки

В Алматы на четыре месяца введут временное ограничение движения на автомобильной дороге Медеу – Туюк-Су, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 июля 2026 года, предупредили в акимате южной столицы:

"С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу – Туюк-Су будут проводиться плановые работы по модернизации инженерной инфраструктуры. Работы направлены на повышение надежности инженерных сетей и обеспечение бесперебойного функционирования объектов, расположенных на территории урочища Шымбулак. В связи с проведением работ движение автотранспорта по автомобильной дороге Медеу – Туюк-Су будет временно ограничено".

Жителям и гостям города объяснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения, беспрепятственной работы специальной техники и завершения работ в установленные сроки.

"При этом туристские объекты, расположенные в урочище, продолжат работу в установленном режиме. Проезд в этот период будет сохранен для автомобилей экстренных и аварийных служб, жителей урочища и специальной техники". Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что для пеших туристов доступ к урочищу и туристским объектам останется открытым.

В качестве альтернативного маршрута рекомендуется воспользоваться Студенческой тропой. Маршрут начинается от конечной остановки автобусных маршрутов №12 и 21 у плотины "Медеу", проходит ниже плотины и выходит к визит-центру "Горельник".

Туристов также предупредили, что маршрут проходит по грунтовой тропе и включает участки с подъемами.

В связи с этим туристам рекомендуется надевать удобную спортивную или треккинговую обувь.

Власти Алматы попросили жителей и гостей города заранее планировать поездки, учитывать временные ограничения, соблюдать требования дорожных знаков и следовать указаниям сотрудников регулирующих служб.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По дополнительным вопросам, как добавили в акимате Алматы, можно обратиться по электронной почте: info@visitalmaty.kz.

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22 июля 2026 года сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил, как продвигается строительство радиальных дорог, которые соединят проспекты Абая, Рыскулова и улицу Саина с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Он поручил открыть проезд до БАКАД по пробивкам проспекта Абая и улицы Саина уже в этом году.