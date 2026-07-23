Два месяца борьбы за жизнь: в Алматы выписали недоношенного малыша из Таиланда

Родился на Пхукете, спасли в Алматы. Недоношенного младенца после двух месяцев лечения выписали домой. Такой хорошей новостью с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что маленького Аслана Алиева эвакуировали в Алматы бортом санитарной авиации, когда ему был всего 1 месяц и 18 дней. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии и имел экстремально низкую массу тела. Сразу после прибытия его госпитализировали в отделение реанимации новорожденных.

Во время лечения врачи выявили опасное для жизни осложнение – прикрытую перфорацию кишечника. После консилиума было принято решение о срочной операции. Детские хирурги успешно устранили патологию, что позволило спасти жизнь ребенка.

Уже в течение двух месяцев за состоянием малыша круглосуточно наблюдала мультидисциплинарная команда врачей, в которую вошли неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги и медицинские сестры.

К счастью, состояние Аслана удалось стабилизировать.

"За время пребывания в центре ребенок набрал 1,2 килограмма. Сейчас его вес составляет 2,5 килограмма. Он самостоятельно дышит без кислородной поддержки, питается естественным путем, а функции кишечника постепенно восстанавливаются". Пресс-служба Минздрава РК

Теперь малыш продолжит восстановление дома под наблюдением специалистов. Сегодня, 23 июля 2026 года, после двух месяцев лечения он благополучно выписан.