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Общество

В Алматы 10 популярных автобусных маршрутов восстановят прежние схемы движения – список

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
В Алматы с предстоящего вторника, 21 июля 2026 года, восстановят прежнюю схему движения 10 популярных автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 июля, объявили в Транспортном холдинге Алматы.

Так, в связи с завершением дорожно-ремонтных работ на:

  • участке ул. Акан Серы (от пр. Сейфуллина до ул. Шолохова) с 21 июля официально утвержденные схемы движения маршрутов №30, №73, №96, №102, №135 и №138 будут восстановлены.
  • участке ул. Жана Гасыр в селе Коксай Карасайского района с 21 июля будут восстановлены утвержденные схемы движения маршрутов №53, №83, №109, №115.
  • участке ул. Кожабекова в селе Коксай Карасайского района – от границы города Алматы до улицы Жана Гасыр протяженностью 1 км – с 21 июля будут восстановлены утвержденные схемы движения маршрутов №109 и №115.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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