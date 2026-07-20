В Алматы 10 популярных автобусных маршрутов восстановят прежние схемы движения – список

В Алматы с предстоящего вторника, 21 июля 2026 года, восстановят прежнюю схему движения 10 популярных автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 июля, объявили в Транспортном холдинге Алматы.

Так, в связи с завершением дорожно-ремонтных работ на:

участке ул. Акан Серы (от пр. Сейфуллина до ул. Шолохова) с 21 июля официально утвержденные схемы движения маршрутов №30, №73, №96, №102, №135 и №138 будут восстановлены.

будут восстановлены. участке ул. Жана Гасыр в селе Коксай Карасайского района с 21 июля будут восстановлены утвержденные схемы движения маршрутов №53, №83, №109, №115 .

. участке ул. Кожабекова в селе Коксай Карасайского района – от границы города Алматы до улицы Жана Гасыр протяженностью 1 км – с 21 июля будут восстановлены утвержденные схемы движения маршрутов №109 и №115.

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