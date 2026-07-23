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Общество

ЦИК зарегистрировал 545 кандидатов на выборы в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:20 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов на заседании ЦИК 23 июля 2026 года сообщил, что завершился этап регистрации партийных списков кандидатов в депутаты Курултая, передает Zakon.kz.
  • Он отметил, что по состоянию на 23 июля 2026 года в списки семи политических партий, претендующих на мандаты депутатов, включено 545 кандидатов.

"Общее количество депутатских мандатов – 145. Требования к представительству женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдены всеми политическими партиями. В целом по всем партийным спискам совокупная доля указанных категорий составляет 43,9%. 172 – женщины, 373 – мужчины. Лиц с инвалидностью – 19 человек. 74 кандидата в депутаты в возрасте до 35 лет. Средний возраст составляет 45,4 года", – заявил Шавхат Утемисов.

Центризбирком зарегистрировал следующие партийные списки:

  • Общественное объединение "Партия Әділет" – 186 кандидатов;
  • Общественное объединение "Партия Respublica" – 75 кандидатов;
  • Общественное объединение "Народная партия Казахстана" – 72 кандидата;
  • Республиканское общественное объединение "Партия Ауыл" – 69 кандидатов;
  • Общественное объединение "Демократическая партия Казахстана" – 63 кандидата;
  • Общественное объединение "Партия зеленых Казахстана "Байтак" – 47 кандидатов;
  • Республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия" – 33 кандидата.

В ЦИК подчеркнули, что требования по представительству женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдены всеми партиями. В целом совокупная доля этих категорий по всем спискам составила 43,9%.

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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