ЦИК зарегистрировал 545 кандидатов на выборы в Курултай

Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов на заседании ЦИК 23 июля 2026 года сообщил, что завершился этап регистрации партийных списков кандидатов в депутаты Курултая, передает Zakon.kz.

Он отметил, что по состоянию на 23 июля 2026 года в списки семи политических партий, претендующих на мандаты депутатов, включено 545 кандидатов.

"Общее количество депутатских мандатов – 145. Требования к представительству женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдены всеми политическими партиями. В целом по всем партийным спискам совокупная доля указанных категорий составляет 43,9%. 172 – женщины, 373 – мужчины. Лиц с инвалидностью – 19 человек. 74 кандидата в депутаты в возрасте до 35 лет. Средний возраст составляет 45,4 года", – заявил Шавхат Утемисов.

Центризбирком зарегистрировал следующие партийные списки:

Общественное объединение "Партия Әділет" – 186 кандидатов;

Общественное объединение "Партия Respublica" – 75 кандидатов;

Общественное объединение "Народная партия Казахстана" – 72 кандидата;

Республиканское общественное объединение "Партия Ауыл" – 69 кандидатов;

Общественное объединение "Демократическая партия Казахстана" – 63 кандидата;

Общественное объединение "Партия зеленых Казахстана "Байтак" – 47 кандидатов;

Республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия" – 33 кандидата.

В ЦИК подчеркнули, что требования по представительству женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдены всеми партиями. В целом совокупная доля этих категорий по всем спискам составила 43,9%.

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года.