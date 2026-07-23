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Общество

За что могут отменить регистрацию партийного списка на выборах в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:48 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов на заседании ЦИК рассказал, в каких случаях может быть отменена регистрация партийного списка на выборах, а также за что кандидата могут исключить из него, передает Zakon.kz.

По его словам, Центральная избирательная комиссия приняла решение зафиксировать четкие основания для отмены регистрации партийных списков. В их числе:

"Проведение политической партией, выдвинувшей партийный список, выдвинутыми ею кандидатами или ее доверенными лицами предвыборной агитации до окончания срока регистрации. Выход из партийного списка лиц, составляющих более 50% от общего числа кандидатов. Установление судом факта распространения политической партией, выдвинувшей партийный список, или ее доверенными лицами ложных сведений, порочащих честь и достоинство кандидата другой политической партии, выдвинувшей партийный список, или лица, включенного в партийный список, а также подрывающих его деловую репутацию. Установление судом фактов подкупа политической партией, выдвинувшей партийный список, или ее доверенными лицами избирателей, а также в иных случаях, установленных Конституционным законом", – перечислил Шавхат Утемисов.

Кроме того, спикер пояснил, за что из партийного списка могут исключить конкретного кандидата. Это происходит при использовании им должностного или служебного положения, проведении агитации раньше срока или распространении недостоверных сведений о других участниках гонки.

"Также установления судом факта распространения этим лицом ложных сведений, порочащих честь и достоинство кандидата политической партии, выдвинувшей партийный список, или другого лица, включенного в партийный список, а также подрывающих их деловую репутацию. Выявления недостоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных лицом, включенным в партийный список, и его (ее) супругом (супругой), в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции. Установления судом фактов подкупа избирателей лицом, включенным в партийный список, или его доверенными лицами, а также в иных случаях, установленных Конституционным законом", – резюмировал он.

Ранее ЦИК зарегистрировал 545 кандидатов на выборы в Курултай, а также определил порядок партий в бюллетене.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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