Равный доступ не означает равную агитацию: в Минкультуры объяснили правила

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков на заседании ЦИК 23 июля 2026 года объяснил, будет ли считаться нарушением ситуация, при которой агитационные материалы на площадке одного СМИ разместят не все политические партии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили уточнить, обязан ли медиаресурс предоставлять площади строго всем участникам предвыборной гонки.

"Это действительно очень важный и правильный вопрос, который касается размещения информационных материалов. Мы должны обеспечить равенство доступа и условий. А вот при размещении агитационных материалов равномерность не является ключевой. Согласно закону, она исходит из предпочтений политических партий и их избирательных фондов", – заявил Канат Искаков.

По его словам, если только две партии решат разместить агитацию на конкретном телеканале, а остальные откажутся, это их законное право.

Каждая политическая партия самостоятельно формирует предвыборную стратегию и может делать упор, например, на социальные сети или печатную продукцию.

"Поэтому вопрос равного доступа к размещению агитационных материалов – это исключительно прерогатива самих участников процесса, то есть политических партий. А вот, еще раз повторяю, информационные материалы должны быть равными для всех, а агитационные материалы, еще раз повторяю, зависят от их информационной стратегии и возможностей избирательных фондов", – озвучил он.

Ранее были названы телеканалы, где могут пройти предвыборные дебаты.