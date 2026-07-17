Разыскиваемый с 2022 года казахстанец задержан в Турции и депортирован на Родину
Отмечается, что казахстанец, находившийся в международном розыске с 2022 года, задержан в результате совместных мероприятий сотрудников Управления криминальной полиции ДП Северо-Казахстанской области и Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан при содействии Генерального консульства РК в Анталье.
"По данным следствия, с августа по сентябрь 2021 года подозреваемый, действуя в группе с сообщниками, путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами на сумму свыше 6 млн тенге. 16 июля подозреваемый был депортирован из Турецкой Республики в Республику Казахстан".Пресс-служба ДП СКО
Как сообщается, с начала текущего года сотрудниками полиции Северо-Казахстанской области задержаны четыре лица, разыскивавшиеся за совершение мошенничества.
По материалам уголовных дел общий причиненный ими материальный ущерб составил 568 млн тенге.
16 июля 2026 года стало известно, что в Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting (WBC). По данным АФМ, в 2020 году она привлекала деньги граждан под видом инвестиций с обещанием высокой доходности, тогда как компания не вела реальной инвестиционной деятельности. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. В январе 2026 года ее задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.