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События

Разыскиваемый с 2022 года казахстанец задержан в Турции и депортирован на Родину

полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 15:25 Фото: YouTube/sqopd2123
Сотрудники Департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали в Турции 30-летнего гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске четыре года. Подробности 17 июля 2026 года раскрыли в пресс-службе ДП СКО, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что казахстанец, находившийся в международном розыске с 2022 года, задержан в результате совместных мероприятий сотрудников Управления криминальной полиции ДП Северо-Казахстанской области и Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан при содействии Генерального консульства РК в Анталье.

"По данным следствия, с августа по сентябрь 2021 года подозреваемый, действуя в группе с сообщниками, путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами на сумму свыше 6 млн тенге. 16 июля подозреваемый был депортирован из Турецкой Республики в Республику Казахстан".Пресс-служба ДП СКО

Как сообщается, с начала текущего года сотрудниками полиции Северо-Казахстанской области задержаны четыре лица, разыскивавшиеся за совершение мошенничества.

По материалам уголовных дел общий причиненный ими материальный ущерб составил 568 млн тенге.

16 июля 2026 года стало известно, что в Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting (WBC). По данным АФМ, в 2020 году она привлекала деньги граждан под видом инвестиций с обещанием высокой доходности, тогда как компания не вела реальной инвестиционной деятельности. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. В январе 2026 года ее задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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