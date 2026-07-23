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Общество

В Казахстане усилили контроль за тяжеловесным транспортом: остановлены уже сотни грузовиков

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 15:15 Фото: Zakon.kz
В Казахстане на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения усилен контроль за движением тяжеловесного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 июля 2026 года, заявили в Министерстве транспорта (МТ) РК:

"На территории Казахстана с 10 июля по 10 августа проводится профилактическая акция "Внимание! Тяжеловесный транспорт!", направленная на усиление контроля за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также на сохранение автомобильных дорог. Одновременно в стране действует сезонный температурный режим, предусматривающий временное ограничение движения грузовых автотранспортных средств в часы высокой температуры воздуха для предотвращения разрушения дорожного покрытия. Ограничения вводятся при температуре воздуха выше +25°C и распространяются на отдельные категории грузового транспорта. При этом они не затрагивают международные и пассажирские перевозки, а также перевозку скоропортящихся, опасных и гуманитарных грузов, транспорт, задействованный в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных работах и воинских перевозках".

Отмечается, что контроль за соблюдением весогабаритных параметров и требований температурного режима осуществляют территориальные органы транспортного контроля.

"В рамках проводимых мероприятий проверено более 500 тяжеловесных автотранспортных средств. Выявлено 281 нарушение транспортного законодательства, в том числе 116 фактов перегруза. Кроме того, за несоблюдение требований температурного режима ограничено движение 302 грузовых автомобилей. По всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности".Пресс-служба МТ РК
дорога, тяжеловесный транспорт, авто, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 15:15

Фото: gov.kz

В Минтранспорта перевозчиков призывают заблаговременно планировать маршруты и графики движения с учетом действующих сезонных ограничений.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 15:15
Казахстанским водителям, направляющимся в Грузию, сообщили хорошую новость

22 июля 2026 года перевозчикам и владельцам грузового транспорта напомнили, что в Казахстане действуют летние ограничения для тяжеловесного транспорта. В "КазАвтоЖоле" уточнили, что ограничения распространяются на автотранспортные средства с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и применяются только при температуре воздуха выше +25°С в установленные для каждого региона часы. Речь идет не о полном запрете движения грузовых автомобилей, а о сезонном регулировании проезда тяжеловесного транспорта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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