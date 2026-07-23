В Казахстане усилили контроль за тяжеловесным транспортом: остановлены уже сотни грузовиков

В Казахстане на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения усилен контроль за движением тяжеловесного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 июля 2026 года, заявили в Министерстве транспорта (МТ) РК:

"На территории Казахстана с 10 июля по 10 августа проводится профилактическая акция "Внимание! Тяжеловесный транспорт!", направленная на усиление контроля за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также на сохранение автомобильных дорог. Одновременно в стране действует сезонный температурный режим, предусматривающий временное ограничение движения грузовых автотранспортных средств в часы высокой температуры воздуха для предотвращения разрушения дорожного покрытия. Ограничения вводятся при температуре воздуха выше +25°C и распространяются на отдельные категории грузового транспорта. При этом они не затрагивают международные и пассажирские перевозки, а также перевозку скоропортящихся, опасных и гуманитарных грузов, транспорт, задействованный в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных работах и воинских перевозках".

Отмечается, что контроль за соблюдением весогабаритных параметров и требований температурного режима осуществляют территориальные органы транспортного контроля.

"В рамках проводимых мероприятий проверено более 500 тяжеловесных автотранспортных средств. Выявлено 281 нарушение транспортного законодательства, в том числе 116 фактов перегруза. Кроме того, за несоблюдение требований температурного режима ограничено движение 302 грузовых автомобилей. По всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности". Пресс-служба МТ РК

В Минтранспорта перевозчиков призывают заблаговременно планировать маршруты и графики движения с учетом действующих сезонных ограничений.

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22 июля 2026 года перевозчикам и владельцам грузового транспорта напомнили, что в Казахстане действуют летние ограничения для тяжеловесного транспорта. В "КазАвтоЖоле" уточнили, что ограничения распространяются на автотранспортные средства с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и применяются только при температуре воздуха выше +25°С в установленные для каждого региона часы. Речь идет не о полном запрете движения грузовых автомобилей, а о сезонном регулировании проезда тяжеловесного транспорта.