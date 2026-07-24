Жалоба в Администрацию президента: в клинике Алматинской области началась проверка

Отец шестилетнего мальчика написал письмо в Администрацию президента и попросил взять на контроль дело о заражении своего сына гепатитом С. В детской клинической больнице Алматинской области начали проверку, сообщает Zakon.kz.

Родители ребенка пожаловались на заражение сына гепатитом С при переливании крови в детской больнице. В интервью телеканалу "КТК" мужчина рассказал, его шестилетний сын почувствовал недомогание во время поездки в Турцию. У мальчика появился сильный кашель и поднялась температура.

Когда семья вернулась на родину, у ребенка началось кровотечение. Его экстренно госпитализировали в областную детскую больницу с диагнозом "иммунная тромбоцитопения". Это редкое аутоиммунное заболевание.

По словам отца, врачи назначили препараты. Для дальнейшего лечения малыша направили в Научный центр педиатрии. Там взяли анализы, ПЦР-тест на гепатит С оказался положительным.

Родители уверены, их сына могли заразить во время переливания крови. Отец ребенка написал письмо в Администрацию президента и попросил взять дело на контроль. После случившегося в клинике начали проверку.

"В настоящее время изучаются медицинская документация, соблюдение стандартов оказания медицинской помощи и все обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы и правовая оценка будут даны по итогам проверки уполномоченными государственными органами", – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.

Также директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Айдар Ситказинов озвучил, что 125 казахстанских детей нуждаются в пересадке органов.