Не верьте этим SMS: МВД сделало важное предупреждение для казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Накануне, 23 июля 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило граждан о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ведомственные учебные заведения, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве показали сообщение, которое злоумышленники рассылают казахстанцам.
"Министерство внутренних дел сообщает о распространении ложных сообщений посредством SMS-рассылок о якобы зачислении абитуриентов в ведомственные организации образования МВД. Указанная рассылка является фейковой и не имеет отношения к Министерству внутренних дел", – заявили в пресс-службе МВД РК.
В настоящее время, как уточнили в ведомстве, приемная кампания еще продолжается.
"Все этапы конкурсного отбора не завершены. Прием осуществляется в установленные сроки: с 15 по 25 июля. Окончательные результаты приемной кампании будут доступны исключительно в личном кабинете абитуриента в информационной системе "Qyzmet police" после завершения всех этапов отбора и принятия решений приемными комиссиями".Пресс-служба МВД РК
Внимание граждан обратили на то, что информационная система Qyzmet police не осуществляет рассылку SMS-сообщений о зачислении абитуриентов.
"В этой связи просим граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам, не сообщать свои персональные данные и пользоваться только официальной информацией МВД", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее МВД обратилось к водителям после слухов о новых правилах медосмотра.
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