Не верьте этим SMS: МВД сделало важное предупреждение для казахстанцев

Накануне, 23 июля 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило граждан о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ведомственные учебные заведения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве показали сообщение, которое злоумышленники рассылают казахстанцам.

"Министерство внутренних дел сообщает о распространении ложных сообщений посредством SMS-рассылок о якобы зачислении абитуриентов в ведомственные организации образования МВД. Указанная рассылка является фейковой и не имеет отношения к Министерству внутренних дел", – заявили в пресс-службе МВД РК.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, приемная кампания еще продолжается.

"Все этапы конкурсного отбора не завершены. Прием осуществляется в установленные сроки: с 15 по 25 июля. Окончательные результаты приемной кампании будут доступны исключительно в личном кабинете абитуриента в информационной системе "Qyzmet police" после завершения всех этапов отбора и принятия решений приемными комиссиями". Пресс-служба МВД РК

Внимание граждан обратили на то, что информационная система Qyzmet police не осуществляет рассылку SMS-сообщений о зачислении абитуриентов.

"В этой связи просим граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам, не сообщать свои персональные данные и пользоваться только официальной информацией МВД", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее МВД обратилось к водителям после слухов о новых правилах медосмотра.