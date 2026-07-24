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Общество

Не верьте этим SMS: МВД сделало важное предупреждение для казахстанцев

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:44 Фото: Zakon.kz
Накануне, 23 июля 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило граждан о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ведомственные учебные заведения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве показали сообщение, которое злоумышленники рассылают казахстанцам.

SMS от мошенников, предупреждение МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:44

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

"Министерство внутренних дел сообщает о распространении ложных сообщений посредством SMS-рассылок о якобы зачислении абитуриентов в ведомственные организации образования МВД. Указанная рассылка является фейковой и не имеет отношения к Министерству внутренних дел", – заявили в пресс-службе МВД РК.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, приемная кампания еще продолжается.

"Все этапы конкурсного отбора не завершены. Прием осуществляется в установленные сроки: с 15 по 25 июля. Окончательные результаты приемной кампании будут доступны исключительно в личном кабинете абитуриента в информационной системе "Qyzmet police" после завершения всех этапов отбора и принятия решений приемными комиссиями".Пресс-служба МВД РК

Внимание граждан обратили на то, что информационная система Qyzmet police не осуществляет рассылку SMS-сообщений о зачислении абитуриентов.

"В этой связи просим граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам, не сообщать свои персональные данные и пользоваться только официальной информацией МВД", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее МВД обратилось к водителям после слухов о новых правилах медосмотра.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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